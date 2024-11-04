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Верховный Суд заключил, свидетельствует ли имитация предпринимательства о провокации преступления

14:41, 4 ноября 2024
Защитник утверждал, что потерпевший осуществлял предпринимательскую деятельность более года, что свидетельствует о том, что эта деятельность осуществлялась только для целей расследования, а также о провокации осужденного к совершению преступления.
Верховный Суд заключил, свидетельствует ли имитация предпринимательства о провокации преступления
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Имитация определенных действий, намерений и других обстоятельств является составной частью контроля за совершением преступления, для чего ст. 273 УПК предоставляет полномочия органам расследования использовать специально созданные предприятия, учреждения, организации.

Это обстоятельство не может само по себе свидетельствовать о провокации совершения уголовного преступления, если не доказаны другие обстоятельства, свидетельствующие о побуждении к совершению преступления. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 10 сентября 2024 года по делу 359/7863/17.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили главного государственного инспектора отдела таможенного оформления по ч. 1 ст. 368 УК.

В кассационной жалобе защитник утверждает, что потерпевший осуществлял предпринимательскую деятельность больше года и это свидетельствует о том, что эта деятельность осуществлялась только для целей расследования в этом производстве, что указывает на провокацию осужденного к совершению преступления.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил в силе решения судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции коллегия судей Кассационного уголовного суда обратила внимание на то, что, как свидетельствуют материалы, такая предпринимательская деятельность осуществлялась во время рассматриваемых в этом деле событий и не была имитирована.

Кроме того, сама по себе имитация определенных действий, намерений и других обстоятельств является составной частью такого следственного действия, как контроль за совершением преступления, для чего ст. 273 УПК предугадывает возможности органов расследования, не считая остальных имитационных мер, по внедрению специально образованных компаний, учреждений, организаций.

Таким образом, это обстоятельство не может само по себе свидетельствовать о провокации преступления, если не доказаны обстоятельства, свидетельствующие о побуждении к совершению преступления.

Автор: Наталья Мамченко

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Защитник утверждал, что потерпевший осуществлял предпринимательскую деятельность более года, что свидетельствует о том, что эта деятельность осуществлялась только для целей расследования, а также о провокации осужденного к совершению преступления.

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