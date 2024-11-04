В Тернопольской области пенсионерка пытала внука, потому что он не выучил молитву — что решил суд

Суд приговорил женщину к 1 году испытательного срока.

Фото: depositphotos

В Тернопольской области суд наказал женщину, которая пытала своего внука за то, что он не выучил молитву. Приговор по делу №601/2297/24 вынес Кременецкий районный суд Тернопольской области.

В материалах дела говорится, что бабушка приказала внуку изучить молитву, однако ребенок в силу своего возрастного и интеллектуально-умственного развития не смог выполнить это.

По мнению бабушки, внук проявил непослушание, за что она и начала его пытать.

Женщина избивала внука крапивой, а потом взяла деревянную палку, насильно разжала челюсть ребенка, вставила ее в рот и душила его в течение нескольких минут.

На суде женщина вину признала. Она отметила, что в тот день внук ее не слушал, а потому совершила уголовное правонарушение. Такой факт имел место только один раз. О содеянном очень сожалеет и ей стыдно, искренне раскаивается. Сейчас живет сама, а дети вместе с мамой живут в своем доме по другой улице, однако внуки часто приходят к ней домой, рассказывают об учебе.

Суд приговорил женщину к 1 году испытательного срока.

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