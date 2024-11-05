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Поліцейський з Кривого Рогу привласнював гроші з карток померлих людей та оформлював на них кредити

09:18, 5 листопада 2024
Слідчого поліції підозрюють у привласненні 740 тис. гривень із банківських карток померлих.
Поліцейський з Кривого Рогу привласнював гроші з карток померлих людей та оформлював на них кредити
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У Кривому Розі слідчого поліції підозрюють у привласненні 740 тис. гривень із банківських карток померлих. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, поліцейський упродовж 2024 року, використовуючи свої службові повноваження під час виїзду на місце події, забирав телефони, паспорти та банківські картки людей, які померли природною смертю.

Підозрюваний знімав гроші з банкоматів, розплачувався у магазинах, а також протиправно входив у банківські додатки на вкрадених телефонах, отримуючи доступ до депозитів пенсіонерів. У деяких випадках він навіть оформлював кредити на імена померлих людей. Таким чином загалом поліцейський заволодів понад 740 тисяч гривень.

Під час обшуків за місцем його проживання вилучено банківські картки, мобільні телефони, паспорти померлих, а також боєприпаси і три одиниці незареєстрованої вогнепальної зброї.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 3 млн грн.

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поліція Кривий Ріг

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