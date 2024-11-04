Наркотики під виглядом наповнювача для котячого лотка — на Одещині викрили нарколабораторію

Замовлення наркоділки збували по всій території України, використовуючи логістичну компанію, а наркотики ховали в пакетах під виглядом зоотоварів.

Фото: dpsu.gov.ua

На Одещині правоохоронці викрили чоловіків, які виготовляли та розповсюджували особливо небезпечні психотропи по всій території України. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Організатором наркобізнесу виявився місцевий житель Одещини, який облаштував нарколабораторію у складському приміщенні на одному з дачних кооперативів області.

До свого нелегального бізнесу чоловік залучив 27-річного знайомого.

«Наркопідприємці систематично гуртовими партіями купували рідини, обладнання та інші інгредієнти, необхідні для виготовлення синтетичних наркотиків», — додали прикордонники.

Встановлено, що ділки щомісяця «наварювали» близько 25 кг солей, отримуючи виторг за це понад 8 мільйонів гривень.

«Для наркоторгівлі одесити створили власну мережу телеграм-каналів, через які розповсюджували свій товар. Замовлення наркоділки збували по всій території України, використовуючи логістичну компанію, а наркотики ховали в фірмових зіп-пакетах під виглядом зоотоварів», — зазначили в ДПСУ.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання злочинців, в лабораторії та в автомобілях, якими користувалися наркоділки, виявили й вилучили значну кількість різноманітних наркотичних та психотропних речовин, серед яких: alfa-PVP, амфетамін, екстазі, канабіс, а також лабораторне обладнання, чорнові записи та готівкові кошти. Загалом правоохоронці у зловмисників виявили шість кілограмів наркотичних речовин. Орієнтовна вартість вилученого може становити понад чотири мільйони гривень.

Наразі ділків затримали у порядку статті 208 та статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Організатору нарколабораторії повідомлено про підозру за рядом статей: ч. 2 ст. 307 ККУ, ч. 1 ст. 313 ККУ та ч. 2 ст. 317 ККУ. А його помічнику – за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до виготовлення та розповсюдження наркотичних засобів.

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