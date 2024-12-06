OpenAI запустила подписку ChatGPT Pro за $200 в месяц для исследователей и инженеров

Подписчики ChatGPT Pro получат лучшую версию o1.

Фото: clp.law.harvard.edu

Компания OpenAI сообщила о запуске новой версии своего чат-бота ChatGPT стоимостью $200 в месяц. Эта версия пригодится исследователям и инженерам, передает The Verge.

Подписка на ChatGPT Pro включает неограниченный доступ к o1, GPT-4o и расширенному голосовому режиму. Пользователям также доступна подписка Plus за $20 в месяц, которая включает ранний доступ к новым функциям и всем моделям компании (кроме более мощной версии o1).

Разработчики отмечают, что подписчики ChatGPT Pro получат лучшую версию o1, которая «использует больше вычислений для лучших ответов на самые сложные вопросы» и предоставляет доступ к функционалу.

Таким образом, ChatGPT Pro дополнит существующие подписки OpenAI на ChatGPT Plus, Team и Enterprise.

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