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Имеет ли право наследник вернуть излишне или ошибочно уплаченные суммы ЕСВ в случае смерти ФЛП

07:54, 7 декабря 2024
Налоговая разъясняет, что в случае смерти ФЛП, который платил единый взнос, его наследник не может претендовать на возврат излишне или ошибочно уплаченных сумм ЕСВ.
Имеет ли право наследник вернуть излишне или ошибочно уплаченные суммы ЕСВ в случае смерти ФЛП
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Главное управление ГНС в г. Киеве сообщает, имеет ли право наследник вернуть излишне или ошибочно уплаченные суммы ЕСВ в случае смерти ФЛП.

Зазначається, що відповідно до ст. 1216 ЦКУ спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Згідно з ч. 1 ст. 4 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є, зокрема, фізичні особи – підприємці, у тому числі фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування (крім електронних резидентів (е-резидентів).

Статтею 6 Закону №2464 визначено права та обов’язки платників єдиного внеску.

Згідно з ч. 13 ст. 9 Закону №2464 суми помилково сплаченого єдиного внеску зараховуються в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску або повертаються платникам у порядку і строки, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Пенсійним фондом та Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Повернення коштів єдиного внеску у випадках помилкової або надмірної сплати сум єдиного внеску передбачено Порядком зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, затвердженим наказом Мінфіну від 23.07.2021 №417.

Обов’язковою умовою повернення надміру та/або помилково сплачених сум єдиного внеску є заява платника про таке повернення, що подається до контролюючого органу, на рахунок якого сплачено суми єдиного внеску, у випадках, встановлених п. 5 Порядку (п. 6 Порядку).

Отже, у разі смерті фізичної особи – підприємця (крім електронних резидентів (е-резидентів) – платника єдиного внеску його спадкоємець не має права на повернення надміру або помилково сплачених сум єдиного внеску, оскільки у розумінні Закону №2464 спадкоємець не є платником єдиного внеску і на нього не поширюються права та обов’язки платника.

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