У Минкультуры появился свой Центр стратегических коммуникаций и информбезопасности

В Минкультуры также утвержден устав Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины решило переименовать государственное учреждение «Научный центр развития туризма» в государственное учреждение «Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности». Приказ №884 от 6 декабря был обнародован на официальном сайте ведомства.

Также этим приказом был утвержден устав Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Исполняющему обязанности директора Центра Сергею Быкову поручено обеспечить выполнение требований устава.

Контроль за исполнением этого приказа возложили на государственного секретаря Олега Куроченко.

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