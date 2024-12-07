Сумма арендной платы, выплачиваемой по договору аренды движимого (недвижимого) имущества подлежит налогообложению военным сбором на общих основаниях.

Налоговая служба объясняет, облагают ли военным сбором сумму арендной платы по договору аренды недвижимого имущества.

Налоговики отметили, что согласно нормам ст. 759, 762 ГКУ по договору найма (аренды) наймодатель передает или обязуется передать нанимателю имущество во владение и пользование за плату на определенный срок, за пользование которого с нанимателя взимается плата, размер которой устанавливается договором найма.

Согласно пп. 1 пп. 1.2 п. 161 подраздел. 10 разд. XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 №2755-VI (далее – НКУ) объектом налогообложения военным сбором являются доходы, определенные ст. 163 НКУ.

Так, п. 163.1 НКУ предусмотрено, что объектом налогообложения военным сбором для плательщиков, указанных в пп. 1 пп. 1.2 п. 161 подраздел. 10 разд. XX «Переходные положения», в частности резидента, есть общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход.

В общий месячный (годовой) доход плательщика налога, включаются, в частности, суммы вознаграждений и других выплат, начисленных (выплаченных) плательщику налога в соответствии с условиями гражданско-правового договора (пп. 164.2.2 НКУ) и доход от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренда (срочное владение и/или пользование), определенная в порядке, установленном п. 170.1 НКУ (пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 НКУ).

Для плательщиков, указанных в пп. 1 пп. 1.1 п. 161 подраздел. 10 разд. XX «Переходные положения», ставка военного сбора составляет 5 проц. от объекта налогообложения, определенного пп. 1 пп. 1.2 п. 161 подраздел. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ (пп. 1.1 пп. 1.3 п. 161 разд. 10 разд. XX НКУ).

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