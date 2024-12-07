Сума орендної плати, що виплачується за договором оренди рухомого (нерухомого) майна, підлягає оподаткуванню військовим збором на загальних підставах.

Податкова служба пояснює, чи оподатковують військовим збором суму орендної плати за договором оренди нерухомого майна.

Податківці зазначили, що відповідно до норм ст. 759, 762 ЦКУ за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у володіння та користування за плату на певний строк, за користування якого з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Згідно з пп. 1 пп. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ.

Так, п. 163.1 ПКУ передбачено, що об’єктом оподаткування військовим збором для платників, зазначених у пп. 1 пп. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення», зокрема резидента, є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

До загального місячного (річного) доходу платника податку, включаються, зокрема, суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору (пп. 164.2.2 ПКУ) та дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ПКУ (пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 ПКУ).

Для платників, зазначених у пп. 1 пп. 1.1 п. 161 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення», ставка військового збору становить 5 відс. від об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1 пп. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ (пп. 1.1 пп. 1.3 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).

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