Практика судів
  1. В Україні

Чи оподатковують військовим збором суму орендної плати за договором оренди нерухомого майна

07:36, 7 грудня 2024
Сума орендної плати, що виплачується за договором оренди рухомого (нерухомого) майна, підлягає оподаткуванню військовим збором на загальних підставах.
Чи оподатковують військовим збором суму орендної плати за договором оренди нерухомого майна
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба пояснює, чи оподатковують військовим збором суму орендної плати за договором оренди нерухомого майна. 

Податківці зазначили, що відповідно до норм ст. 759, 762 ЦКУ за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у володіння та користування за плату на певний строк, за користування якого з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Згідно з пп. 1 пп. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ.

Так, п. 163.1 ПКУ передбачено, що об’єктом оподаткування військовим збором для платників, зазначених у пп. 1 пп. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення», зокрема резидента, є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

До загального місячного (річного) доходу платника податку, включаються, зокрема, суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору (пп. 164.2.2 ПКУ) та дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ПКУ (пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 ПКУ).

Для платників, зазначених у пп. 1 пп. 1.1 п. 161 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення», ставка військового збору становить 5 відс. від об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1 пп. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ (пп. 1.1 пп. 1.3 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінансові потреби судової влади у 2025 році будуть задоволені майже на 61% — ДСА

Заробітна плата працівників апаратів судів суттєво не зміниться у порівнянні з 2024 роком, збільшення зарплати очікується в апаратах апеляційних судів.

Конкурс на посаду судді КСУ по квоті З’їзду суддів повністю провалився – Дорадча група експертів

Усі кандидати були визнані такими, що не відповідають рівню судді Конституційного Суду України – буде новий конкурс.

Поліція знайшла тисячі євро готівкою під час обшуку в резиденції екс-єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса – Politico

Колишній єврокомісар з питань юстиції і кандидат на голову Раду Європи Дідьє Рейндерс роками відмивав гроші через бельгійську національну лотерею – ведеться розслідування.

Чоловіки 17 років, які знаходяться за кордоном, зможуть стати на облік через Резерв+ – Рада схвалила законопроект

Але у разі неповідомлення про себе даних такі чоловіки повинні будуть приїхати до України, з’явитися до ТЦК і сплатити штраф

Конкурс на посади суддів Антикорупційного суду – хто з кандидатів ще залишився у конкурсі

Більшість претендентів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС – судді Антикорупційного суду та судді місцевих загальних судів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Антон Чередко
    Антон Чередко
    суддя Центрального апеляційного господарського суду