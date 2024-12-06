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У Мінкультури з'явився свій Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки

18:32, 6 грудня 2024
У Мінкультури також затвердили статут Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
У Мінкультури з'явився свій Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки
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Міністерство культури та стратегічних комунікацій України вирішило перейменувати державну установу «Науковий центр розвитку туризму» на державну установу «Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки».  Наказ №884 від 6 грудня оприлюднили на офіційному сайті відомства.

Також цим наказом було затверджено статут Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Виконувачу обов'язків директора Центру Сергію Бикову доручено забезпечити виконання вимог статуту.

Контроль за виконанням цього наказу поклали на державного секретаря Олега Куроченка.

 

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Кабінет Міністрів України Україна

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