У Мінкультури з'явився свій Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки

У Мінкультури також затвердили статут Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України вирішило перейменувати державну установу «Науковий центр розвитку туризму» на державну установу «Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки». Наказ №884 від 6 грудня оприлюднили на офіційному сайті відомства.

Також цим наказом було затверджено статут Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Виконувачу обов'язків директора Центру Сергію Бикову доручено забезпечити виконання вимог статуту.

Контроль за виконанням цього наказу поклали на державного секретаря Олега Куроченка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.