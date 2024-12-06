OpenAI запустила підписку ChatGPT Pro за $200 на місяць для дослідників та інженерів

Підписники ChatGPT Pro отримають кращу версію o1.

Фото: clp.law.harvard.edu

Компанія OpenAI повідомила про запуск нової версію свого чат-бота ChatGPT вартістю $200 на місяць. Ця версія стане у пригоді дослідникам та інженерам, передає The Verge.

Зазначається, що підписка на ChatGPT Pro включає необмежений доступ до o1, GPT-4o та розширеного голосового режиму. Користувачам також доступна підписка Plus за $20 на місяць, яка включає ранній доступ до нових функцій та всіх моделей компанії (крім більш потужної версії o1).

Розробники наголошують, що підписники ChatGPT Pro отримають кращу версію o1, який «використовує більше обчислень для найкращих відповідей на найскладніші запитання» та надає доступ до функціоналу.

Таким чином, ChatGPT Pro доповнить існуючі підписки OpenAI на ChatGPT Plus, Team і Enterprise.

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