Горбатый кит проглотил каякера и выплюнул его за секунды – видео

В Чили кит на мгновение проглотил мужчину вместе с каяком и выпустил его невредимым.

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В Магеллановом проливе, у побережья Чилийской Патагонии, горбатый кит на несколько секунд проглотил мужчину вместе с его каяком, а затем выпустил. Инцидент, который сняли на видео, стал вирусным в сети. Об этом сообщает Associated Press.

Происшествие произошло в минувшую субботу. Адриан Симанкас катался на байдарке вместе с отцом Деллом в районе Баия-эль-Агила, недалеко от маяка Сан-Исидро. Внезапно из воды вынырнул кит и полностью поглотил мужчину и его желтый каяк, прежде чем отпустить.

Отец, который плыл неподалеку, снял момент на камеру и пытался успокоить сына, повторяя: «Сохраняй спокойствие, сохраняй спокойствие».

Адриан признался, что испытывал настоящий ужас:

«Я думал, что умер. Я думал, что он съел меня, что он проглотил меня».

После того, как он выплыл, страх только усилился - мужчина боялся за отца и возможного переохлаждения в ледяной воде.

Несмотря на опасный инцидент, оба добрались до берега невредимыми, получив лишь сильный испуг.

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