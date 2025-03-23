Илон Маск продемонстрировал, как Grok может редактировать фото

Илон Маск попросил Grok удалить с фотографии человека, и чат-бот показал, как выглядит обновленное изображение.

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Американский предприниматель, руководитель американского Департамента эффективности правительства (DOGE) и владелец социальной сети Х Илон Маск показал, как чат-бот с искусственным интеллектом Grok, разработанный компанией xAI, может редактировать фотографии.

Он попросил чат-бота удалить с фотографии со Сталином человека, который находится с правой стороны.

Grok выполнил задачу Маска и выдал ему обновленное изображение.

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