Зеленский посетит Францию ​​и встретится с Макроном — о чем будут говорить

Владимир Зеленский 26 марта посетит Францию.

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Президент Украины Владимир Зеленский посетит Францию ​​26 марта. Об этом сообщает Le Monde.

Как сообщается, французский лидер Эмманюэль Макрон примет Зеленского 26 марта вечером для подготовки к саммиту безопасности, который состоится 27 марта.

"Глава государства подтвердит Президенту Зеленскому, что Франция сделает продолжение и усиление военной и финансовой поддержки Украины своим ключевым приоритетом", – говорится в заявлении Елисейского дворца.

Ожидается, что лидеры двух стран сделают заявления для печати перед двусторонней встречей и рабочим ужином.

Встреча состоится в преддверии саммита "коалиции желающих" - стран, готовых предоставить гарантии безопасности Украине.

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