Зеленський відвідає Францію та зустрінеться із Макроном — про що говоритимуть

Володимир Зеленський 26 березня відвідає Францію.

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Президент України Володимир Зеленський відвідає Францію 26 березня. Про це повідомляє Le Monde.

Як повідомляється, французький лідер Емманюель Макрон прийме Зеленського 26 березня ввечері для підготовки до безпекового саміту, який відбудеться 27 березня.

"Глава держави підтвердить Президенту Зеленському, що Франція зробить продовження та посилення військової та фінансової підтримки України своїм ключовим пріоритетом", – йдеться у повідомленні.

Очікується, що лідери двох країн зроблять заяви для преси перед двосторонньою зустріччю та робочою вечерею.

Зустріч відбудеться напередодні саміту "коаліції охочих" - країн, готових надати гарантії безпеки Україні.

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