В Wizz Air раскрыли подробности относительно восстановления авиасообщения с Украиной

В настоящее время компания ведет активные переговоры с аэропортами во Львове и Киеве и уже близка к заключению коммерческого соглашения.

Фото: finance.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», компания Wizz Air готова возобновить авиасообщение с Украиной после прекращения огня.

Генеральный директор компании Йожеф Варади заявил, что Wizz Air готова вернуться в Украину и уже близка к соглашению о возобновлении коммерческой деятельности с некоторыми украинскими аэропортами. Об этом он сообщил во время конференции «Логистика как драйвер экономического роста» We Build Ukraine.

Он подчеркнул, что лоукостер имеет «большие планы относительно Украины» и считает, что потенциал страны в сфере авиаперевозок огромный.

«Мы планируем не просто летать в Украину, но и летать из Украины, восстанавливая операционные базы», – заявил генеральный директор.

По словам Варади, Wizz Air разработала план создания сети примерно из 100 маршрутов в течение первых шести месяцев с момента возобновления операционной деятельности, что, согласно плану, обеспечит годовой пассажиропоток в 5 миллионов человек.

«Мы уже готовы. Мы ведем активные переговоры с вашими аэропортами во Львове и Киеве и уже близки к заключению коммерческого соглашения», – подытожил Варади.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.