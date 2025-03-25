У Wizz Air розкрили подробиці щодо відновлення авіасполучення з Україною

Наразі компанія веде активні переговори з аеропортами у Львові та Києві й вже близька до укладання комерційної угоди.

Фото: finance.ua

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», компанія Wizz Air готова відновити авіасполучення з Україною після припинення вогню.

Гендиректор компанії Йозеф Вараді заявив, що Wizz Air готова повернутися в Україну і вже близька до угоди з відновлення комерційної діяльності з деякими українськими аеропортами. Про це він сказав під час конференції «Логістика як драйвер економічного зростання» We Build Ukraine.

Він підкреслив, що лоукостер має «великі плани щодо України» і вважає, що потенціал країни в авіаперельотах величезний.

«Ми плануємо не просто літати до України, а й літати з України, відновлюючи операційні бази», – заявив гендиректор.

За словами Вараді, Wizz Air розробив план створення мережі з приблизно 100 маршрутів протягом перших шести місяців з дня відновлення операційної діяльності, що за планом забезпечить річний пасажиропотік у 5 мільйонів осіб.

«Ми вже готові. Ми ведемо активні переговори з вашими аеропортами у Львові та Києві й вже близькі до укладання комерційної угоди», - підсумував Вараді.

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