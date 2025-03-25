ВСП уволил судью Белгород-Днестровского городского районного суда Одесской области Наталью Анисимову

Судья из Одесской области отказалась от прохождения квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности.

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Высший совет правосудия уволил судью Белгород-Днестровского городского районного суда Одесской области Наталью Анисимову, которая отказалась проходить квалификационную оценку. Об этом сообщает ВСП.

Так, Совет принял решение об увольнении Анисимовой Натальи Дмитриевны с должности судьи Белгород-Днестровского городского районного суда Одесской области на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины.

Решение принято согласно представлению с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в котором указано, что установлен факт отказа судьи от прохождения квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности.

Согласно пункту 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины, соответствие занимаемой должности судьи, который был назначен на должность сроком на пять лет или избран бессрочно до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», подлежит оцениванию в порядке, установленном законом.

Выявление по результатам такого оценивания несоответствия судьи занимаемой должности по критериям компетентности, профессиональной этики или добропорядочности, либо отказ судьи от такого оценивания является основанием для увольнения судьи с должности.

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