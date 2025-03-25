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ВРП звільнила суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Наталю Анісімову

15:05, 25 березня 2025
Суддя з Одещини відмовилася від проходження кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді.
ВРП звільнила суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Наталю Анісімову
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Вища рада правосуддя звільнила суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Наталю Анісімову, яка відмовилася від проходження кваліфікаційного оцінювання. Про це інформує ВРП.

Так, Рада ухвалила рішення про звільнення Анісімової Наталі Дмитрівни з посади судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України.

Рішення ухвалено відповідно до подання з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, у якому зазначено, що встановлено факт відмови судді від проходження кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді.

Згідно з пунктом 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

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