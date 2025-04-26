В Омане стартовал новый раунд переговоров Ирана и США по санкциям

Иран привлек экспертов по санкциям к переговорам с США в Омане.

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Иран включил в свою делегацию на переговорах с США в Омане специальную «группу экспертов по снятию санкций». Об этом сообщили в правительстве Ирана.

Как отмечают СМИ, в Маскате стартовал третий раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

Консультации перешли на экспертный уровень, поэтому переговоры могут длиться более одного дня.

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