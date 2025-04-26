Встреча Трампа и Зеленского во время похорон Папы длилась 15 минут, но может быть еще одна

Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Риме в Базилике Святого Петра во время похорон Папы Римского Франциска.
Встреча длилась около 15 минут.
Судя по фото, также на поминальной службе присутствовали Президент Франции Макрон и премьер Великобритании Стармер.
Трамп и Зеленский договорились продолжить переговоры сегодня.
Команды работают над организацией продолжения встречи.
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