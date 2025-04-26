Ощадбанк и Новая почта возобновили работу после технического сбоя

Все сервисы Ощадбанка и Новой почты снова доступны.

Фото: Новая почта

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«Ощадбанк» и «Новая почта» сообщили о возобновлении работы своих сервисов после технического сбоя. Сейчас все услуги обеих компаний работают в штатном режиме.

Об этом заявили председатель правления «Ощадбанка» Сергей Наумов и пресс-служба «Новой почты».

В «Ощадбанке» отметили, что все их сервисы функционируют стабильно. В «Новой почте» также подтвердили восстановление работы, добавив, что еще могут наблюдаться временные трудности с доступом к сайту. Команда компании продолжает работать над полным устранением этих технических неисправностей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», утром 26 апреля в Украине наблюдались масштабные технические сбои в работе ряда цифровых сервисов, в частности приложения «Дія», сайта и приложения «Новой почты», а также банковских терминалов. Причиной инцидента стали проблемы с электропитанием в дата-центре облачного провайдера De Novo, на котором размещены эти сервисы.

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