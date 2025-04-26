Большинство онлайн-сервисов возобновили работу после масштабного сбоя

Дата-центр De Novo возобновил работу после утреннего сбоя.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», утром 26 апреля в Украине наблюдались масштабные технические сбои в работе ряда цифровых сервисов, в частности приложения «Дія», сайта и приложения «Новой почты», а также банковских терминалов. Причиной инцидента стали проблемы с электропитанием в дата-центре облачного провайдера De Novo, на котором размещены эти сервисы.

Генеральный директор компании Максим Агеев сообщил, что дата-центр De Nova, из-за сбоя которого сегодня утром были недоступны банковские и другие сервисы, восстановил услуги для большинства своих клиентов.

По его словам, отключение питания продолжалось с 8:03 до 8:17. Причины аварии пока выясняются, но версию о кибератаке в компании отвергают.

Агеев пояснил, что во время регламентных работ внештатно сработала система автоматического переключения питания, которая заблокировала доступ к автономному источнику энергии.

Он отметил, что большинство клиентов De Nova уже восстановили свою работу, тогда как некоторые компании еще ожидают полного восстановления. Их сервисы должны вернуться к работе в течение ближайших нескольких часов.

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