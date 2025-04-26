Більшість онлайн-сервісів відновили роботу після масштабного збою

Дата-центр De Novo відновив роботу після ранкового збою.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», вранці 26 квітня в Україні спостерігались масштабні технічні збої в роботі низки цифрових сервісів, зокрема застосунку «Дія», сайту та додатку «Нової пошти», а також банківських терміналів. Причиною інциденту стали проблеми з електроживленням у дата-центрі хмарного провайдера De Novo, на якому розміщено ці сервіси.

Генеральний директор компанії Максим Агеєв повідомив, що дата-центр De Nova, через збій якого сьогодні вранці були недоступні банківські та інші сервіси, відновив послуги для більшості своїх клієнтів.

За його словами, відключення живлення тривало з 8:03 до 8:17. Причини аварії наразі з'ясовуються, але версію про кібератаку в компанії відкидають.

Агеєв пояснив, що під час регламентних робіт позаштатно спрацювала система автоматичного переключення живлення, яка заблокувала доступ до автономного джерела енергії.

Він зазначив, що більшість клієнтів De Nova вже відновили свою роботу, тоді як деякі компанії ще очікують на повне відновлення. Їхні сервіси мають повернутися до роботи протягом найближчих кількох годин.

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