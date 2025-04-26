Збій у Дії, Новій пошті та банках стався через заміну джерел живлення у дата-центрі

В Україні стався масштабний збій цифрових сервісів через проблеми з електропостачанням.

Фото: zp.tax.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», вранці 26 квітня в Україні спостерігались масштабні технічні збої в роботі низки цифрових сервісів, зокрема застосунку «Дія», сайту та додатку «Нової пошти», а також банківських терміналів. Причиною інциденту стали проблеми з електроживленням у дата-центрі хмарного провайдера De Novo, на якому розміщено ці сервіси.

Інформацію про збій підтвердив комерційний директор De Novo Дмитро Бахмацький у коментарі для Економічної правди. За його словами, основною причиною стала тимчасова відсутність живлення у дата-центрі під час технічних робіт із заміни джерел безперебійного живлення (ДБЖ).

Бахмацький наголосив, що мова не йде про кібератаку чи зовнішнє втручання — інцидент пов’язаний виключно з внутрішньою технічною проблемою. Наразі компанія працює над повним відновленням роботи інфраструктури, а частина сервісів уже поступово повертається до нормального режиму.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.