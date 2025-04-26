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Трамп анонсував зустріч з Зеленським у Римі під час візиту на похорон Папи Римського

10:29, 26 квітня 2025
Трамп заявив, що під час візиту до Риму планує обговорити питання миру з представниками України і РФ, і те, що більшість пунктів «вже узгоджені».
Трамп анонсував зустріч з Зеленським у Римі під час візиту на похорон Папи Римського
Фото: New Straits Times
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Президент США Дональд Трамп натякнув, що планує зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським у Римі під час свого візиту на похорон Папи Франциска.

За словами Трампа, більшість пунктів мирної угоди між Україною та Росією «вже узгоджені», і тепер сторони мають зустрітися «на дуже високому рівні», щоб остаточно погодити домовленості.

Італійське видання La Repubblica теж повідомляє, що зустріч Трампа із Зеленським  відбудеться. За даними джерел, переговори пройдуть у резиденції американського посла на віллі «Таверна» в Римі, де зупинився президент США.

О 11:00 за київським часом у Ватикані розпочнеться чин похорону Папи Франциска, на якому очікується присутність багатьох світових лідерів. Після церемонії Трамп планує відразу залишити Італію.

Раніше американський президент звинуватив Україну у запізненні з підписанням угоди.

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США Дональд Трамп війна Володимир Зеленський

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