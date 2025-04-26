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Масштабний збій у роботі пошти, банківських терміналів і Дії – атака чи людський фактор

10:04, 26 квітня 2025
У «Дії» назвали причиною збою технічні оновлення в одному з великих центрів обробки даних, Олег Гороховський говорить про хакерську атаку.
Масштабний збій у роботі пошти, банківських терміналів і Дії – атака чи людський фактор
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Як раніше повідомлялося, в Україні стався масштабний технічний збій: не працюють термінали, «Дія», «Нова пошта», банки. У застосунку «Дія» повідомили, що тимчасові проблеми в роботі цифрових сервісів виникли через технічні оновлення в одному з великих центрів обробки даних. Саме це призвело до збоїв у роботі мобільних застосунків.

У команді «Дії» запевняють, що заздалегідь побудували взаємодію з кількома дата-центрами, аби мінімізувати вплив подібних ситуацій на доступність послуг. Наразі фахівці оперативно працюють над повним відновленням роботи сервісів.

«Вже зовсім скоро ваші документи та послуги знову будуть під рукою», – йдеться в повідомленні.

Член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Федієнко зазначив: «На протязі години все повинно запрацювати, так обіцяють. Не кібернетична атака, технічний збій. Людський фактор».

Водночас колишній перший заступник голови правління «ПриватБанку» Олег Гороховський заявив, що ситуація виглядає «наче хакерська атака на один із великих дата-центрів».

Як раніше повідомлялося, стався технічний збій в Ощадбанку, через що недоступна оплата проїзду банківською карткою в метро Києва.

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кібератака Дія банк

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