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Масштабный сбой в работе почты, банковских терминалов и Дії – атака или человеческий фактор

10:04, 26 апреля 2025
В «Дії» назвали причиной сбоя технические обновления в одном из крупных центров обработки данных, Олег Гороховский говорит о хакерской атаке.
Масштабный сбой в работе почты, банковских терминалов и Дії – атака или человеческий фактор
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Как ранее сообщалось, в Украине произошел масштабный технический сбой: не работают терминалы, «Дія», «Новая почта», банки. В приложении «Дія» сообщили, что временные проблемы в работе цифровых сервисов возникли из-за технических обновлений в одном из крупных центров обработки данных. Именно это привело к сбоям в работе мобильных приложений.

В команде «Дії» уверяют, что заранее построили взаимодействие с несколькими дата-центрами, чтобы минимизировать влияние подобных ситуаций на доступность услуг. Сейчас специалисты оперативно работают над полным восстановлением работы сервисов.

«Уже совсем скоро ваши документы и услуги снова будут под рукой», - говорится в сообщении.

Член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Федиенко отметил: «В течение часа все должно заработать, так обещают. Не кибернетическая атака, технический сбой. Человеческий фактор».

В то же время бывший первый заместитель председателя правления «ПриватБанка» Олег Гороховский заявил, что ситуация выглядит «как хакерская атака на один из крупных дата-центров».

Как ранее сообщалось, произошел технический сбой в Ощадбанке, из-за чего недоступна оплата проезда банковской картой в метро Киева.

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