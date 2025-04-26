Сбой в работе почты, банковских терминалов и Дии произошел не из-за атаки – Федиенко

В Украине произошел масштабный технический сбой: не работают терминалы, «Дія», «Новая почта», банки.

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Утром 26 апреля в Украине зафиксировали масштабный технический сбой, который временно вывел из строя ряд важных цифровых сервисов. В частности, не работали платежные терминалы в магазинах и метро, приложения Apple Pay и Google Pay, а также сервисы «Новой почты» и государственное приложение «Дія».

«Бумажные документы вам сегодня не помешают. Не знаю, что случилось, но судя по тому, что я вижу, не работает очень большой инфраструктурный объект, который явно обслуживал, финансовые учреждения, почтового перевозчика, и так далее», - прокомментировал член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Федиенко, позже отметив: «В течение часа все должно заработать, так обещают. Не кибернетическая атака, технический сбой. Человеческий фактор».

В «Новой почте» сообщили о технических сложностях на стороне подрядчика, подчеркивая, что речь идет не о хакерской атаке. По состоянию на 9:00 специалисты работают над решением проблемы, а полное восстановление сервисов ожидается ориентировочно к 10:00.

В Дії отметили, что сбой в работе мобильных приложений произошел из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных.

Как ранее сообщалось, произошел технический сбой в Ощадбанке, из-за чего недоступна оплата проезда банковской картой в метро Киева.

Таксисты сообщают, что не отображаются заказы, частично не работают приложения для такси.

Не проходят платежи через Apple Pay и Google Pay, что затрудняет расчеты в магазинах, транспорте и онлайн.

Также недоступны или частично не работают ряд популярных приложений:

- «Дія»,

- «Новая почта»,

- Ощадбанк,

- ПУМБ,

- Ukrsibbank,

- «Киев Цифровой».

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