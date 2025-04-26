Практика судов
  1. В Украине

Сбой в работе почты, банковских терминалов и Дии произошел не из-за атаки – Федиенко

09:40, 26 апреля 2025
В Украине произошел масштабный технический сбой: не работают терминалы, «Дія», «Новая почта», банки.
Сбой в работе почты, банковских терминалов и Дии произошел не из-за атаки – Федиенко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Утром 26 апреля в Украине зафиксировали масштабный технический сбой, который временно вывел из строя ряд важных цифровых сервисов. В частности, не работали платежные терминалы в магазинах и метро, приложения Apple Pay и Google Pay, а также сервисы «Новой почты» и государственное приложение «Дія».

«Бумажные документы вам сегодня не помешают. Не знаю, что случилось, но судя по тому, что я вижу, не работает очень большой инфраструктурный объект, который явно обслуживал, финансовые учреждения, почтового перевозчика, и так далее», - прокомментировал член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Федиенко, позже отметив: «В течение часа все должно заработать, так обещают. Не кибернетическая атака, технический сбой. Человеческий фактор».

В «Новой почте» сообщили о технических сложностях на стороне подрядчика, подчеркивая, что речь идет не о хакерской атаке. По состоянию на 9:00 специалисты работают над решением проблемы, а полное восстановление сервисов ожидается ориентировочно к 10:00.

В Дії отметили, что сбой в работе мобильных приложений произошел из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных.

Как ранее сообщалось, произошел технический сбой в Ощадбанке, из-за чего недоступна оплата проезда банковской картой в метро Киева.

Таксисты сообщают, что не отображаются заказы, частично не работают приложения для такси.

Не проходят платежи через Apple Pay и Google Pay, что затрудняет расчеты в магазинах, транспорте и онлайн.

Также недоступны или частично не работают ряд популярных приложений:

- «Дія»,

- «Новая почта»,

- Ощадбанк,

- ПУМБ,

- Ukrsibbank,

- «Киев Цифровой».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Дия банк почта

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс в общие апелляционные суды может состояться по новым правилам – что говорят в ВККС

ВККС хочет провести конкурс в общие апелляции максимально быстро и без пробуксовок со стороны Общественного совета добропорядочности.

Жалобы ВККС на действия ГБР поставили на паузу – решения Высшего совета правосудия пока нет

Высший совет правосудия решил пока что не давать оценку событиям вокруг ВККС, а руководство Комиссии хочет, чтобы обращения ВККС рассматривались без трансляции.

Генсек НАТО Марк Рютте: «Именно благодаря Президенту Трампу тупик был преодолен»

Генсек НАТО Марк Рютте, известный своими противоречивыми заявлениями о том, будет ли Украина в НАТО, рассыпался в комплиментах Трампу.

Депутаты предлагают определить виды рекламы криптовалют, которые будут запрещены законом

В законе о рекламе будет установлен прямой запрет на распространение информации о виртуальных активах, операциях и действиях с ними, направленное на продвижение финансовой пирамиды на рынке виртуальных активов.

Отмена загранпаспорта гражданина Израиля не тождественна понятию прекращения гражданства этой страны – Большая Палата Верховного Суда

Относительно утверждения истца о нарушении процедуры, поскольку Указ был принят по инициативе СБУ, БП ВС отметила, что законодательством не определен исчерпывающий перечень источников, из которых органы Государственной миграционной службы могут получать информацию о основаниях утраты лицом гражданства Украины.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Данило Гетманцев
    Данило Гетманцев
    голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Михайло Ніколаєв
    Михайло Ніколаєв
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Сергій Чванкін
    Сергій Чванкін
    голова Київського районного суду м. Одеси