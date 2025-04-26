Сбой в работе почты, банковских терминалов и Дии произошел не из-за атаки – Федиенко

Утром 26 апреля в Украине зафиксировали масштабный технический сбой, который временно вывел из строя ряд важных цифровых сервисов. В частности, не работали платежные терминалы в магазинах и метро, приложения Apple Pay и Google Pay, а также сервисы «Новой почты» и государственное приложение «Дія».
«Бумажные документы вам сегодня не помешают. Не знаю, что случилось, но судя по тому, что я вижу, не работает очень большой инфраструктурный объект, который явно обслуживал, финансовые учреждения, почтового перевозчика, и так далее», - прокомментировал член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Федиенко, позже отметив: «В течение часа все должно заработать, так обещают. Не кибернетическая атака, технический сбой. Человеческий фактор».
В «Новой почте» сообщили о технических сложностях на стороне подрядчика, подчеркивая, что речь идет не о хакерской атаке. По состоянию на 9:00 специалисты работают над решением проблемы, а полное восстановление сервисов ожидается ориентировочно к 10:00.
В Дії отметили, что сбой в работе мобильных приложений произошел из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных.
Как ранее сообщалось, произошел технический сбой в Ощадбанке, из-за чего недоступна оплата проезда банковской картой в метро Киева.
Таксисты сообщают, что не отображаются заказы, частично не работают приложения для такси.
Не проходят платежи через Apple Pay и Google Pay, что затрудняет расчеты в магазинах, транспорте и онлайн.
Также недоступны или частично не работают ряд популярных приложений:
- «Дія»,
- «Новая почта»,
- Ощадбанк,
- ПУМБ,
- Ukrsibbank,
- «Киев Цифровой».
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