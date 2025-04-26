39 лет назад взрыв на ЧАЭС изменил жизни миллионов людей.

Фото: knuba.edu.ua

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26 апреля - День памяти жертв Чернобыльской катастрофы. Также эта дата является Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Всемирным днем ветеринара, Международным днем фламинго, Всемирным днем исцеления, Международным днем скульптуры и Международным днем интеллектуальной собственности.

Во Львове 26 апреля отмечают День города, а в США - День «Обними друга». Православная церковь сегодня чтит память святого священномученика Василия, епископа Амасийского.

39 лет назад, в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года, на Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв, который привел к масштабному выбросу радиоактивных веществ. Как отмечено в решении Конституционного Суда Украины от 7 апреля 2021 года, это крупнейшая в истории ядерной энергетики техногенная экологическая катастрофа по количеству погибших, пострадавших и масштабам загрязнения территорий, прежде всего в Украине.

Катастрофа повлекла значительные человеческие потери и многочисленные случаи опасных заболеваний, особенно среди ликвидаторов: пожарных, военных и всех, кто принимал участие в ликвидации аварии и ее последствий. В решении Суда также отмечается, что особенно разрушительное влияние катастрофа нанесла физическому и психологическому здоровью ликвидаторов и пострадавших, среди которых многие люди получили инвалидность.

Конституционный Суд Украины рассматривал ряд дел по защите прав пострадавших в результате аварии, приняв 11 решений в защиту прав чернобыльцев. В частности, в марте и апреле 2024 года были приняты решения, гарантирующие социальную защиту и компенсацию вреда лицам с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы.

Суд неоднократно подчеркивал, что пострадавшие от аварии имеют особые гарантии социальной защиты на конституционном уровне, а государство обязано обеспечить усиленную социальную защиту таким гражданам.

В День Чернобыльской трагедии и Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф Украина выражает благодарность и уважение ликвидаторам за их жертвенность и вклад в сохранение жизни нынешних и будущих поколений.

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