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26 квітня – День пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи

09:58, 26 квітня 2025
39 років тому вибух на ЧАЕС змінив життя мільйонів людей.
26 квітня – День пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи
Фото: knuba.edu.ua
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26 квітня –  День пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи. Також ця дата є Міжнародним днем ушанування пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф, Всесвітнім днем ветеринара, Міжнародним днем фламінго, Всесвітнім днем зцілення, Міжнародним днем скульптури та Міжнародним днем інтелектуальної власності.

У Львові 26 квітня відзначають День міста, а у США — День «Обійми друга». Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого священномученика Василія, єпископа Амасійського.

39 років тому, у ніч із 25 на 26 квітня 1986 року, на Чорнобильській атомній електростанції стався вибух, який призвів до масштабного викиду радіоактивних речовин. Як наголошено у рішенні Конституційного Суду України від 7 квітня 2021 року, це найбільша в історії ядерної енергетики техногенна екологічна катастрофа за кількістю загиблих, потерпілих та масштабами забруднення територій, передусім в Україні.

Катастрофа спричинила значні людські втрати та численні випадки небезпечних захворювань, особливо серед ліквідаторів: пожежників, військових та всіх, хто брав участь у ліквідації аварії та її наслідків. У рішенні Суду також наголошується, що особливо руйнівного впливу катастрофа завдала фізичному та психологічному здоров’ю ліквідаторів та потерпілих, серед яких багато людей отримали інвалідність.

Конституційний Суд України розглядав низку справ щодо захисту прав постраждалих унаслідок аварії, ухваливши 11 рішень на захист прав чорнобильців. Зокрема, у березні та квітні 2024 року були ухвалені рішення, що гарантують соціальний захист і компенсацію шкоди особам з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Суд неодноразово підкреслював, що постраждалі від аварії мають особливі гарантії соціального захисту на конституційному рівні, а держава має обов’язок забезпечити посилений соціальний захист таким громадянам.

У День Чорнобильської трагедії та Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф Україна висловлює вдячність і шану ліквідаторам за їх жертовність та внесок у збереження життя нинішніх і майбутніх поколінь.

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