Збій у роботі пошти, банківських терміналів і Дії стався не через атаку – Федієнко

В Україні стався масштабний технічний збій: не працюють термінали, «Дія», «Нова пошта», банки.

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Уранці 26 квітня в Україні зафіксували масштабний технічний збій, який тимчасово вивів з ладу низку важливих цифрових сервісів. Зокрема, не працювали платіжні термінали в магазинах і метро, застосунки Apple Pay та Google Pay, а також сервіси «Нової пошти» та державний застосунок «Дія».

«Паперові документи вам сьогодні не завадять. Не знаю, що трапилось, але судячи з того що я бачу, не працює дуже великий інфраструктурний обʼєкт, який явно обслуговував, фінансові установи, поштового перевізника, і так далі», – прокоментував член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Федієнко, згодом зазначивши: «На протязі години все повинно запрацювати, так обіцяють. Не кібернетична атака, технічний збій. Людський фактор».

У «Новій пошті» повідомили про технічні складнощі на стороні підрядника, підкреслюючи, що йдеться не про хакерську атаку. Станом на 9:00 фахівці працюють над вирішенням проблеми, а повне відновлення сервісів очікується орієнтовно до 10:00.

У Дії зазначили, що збій у роботі мобільних застосунків стався через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних.

Як раніше повідомлялося, стався технічний збій в Ощадбанку, через що недоступна оплата проїзду банківською карткою в метро Києва.

Таксисти повідомляють, що не відображаються замовлення, частково не працюють додатки для таксі.

Не проходять платежі через Apple Pay та Google Pay, що ускладнює розрахунки у магазинах, транспорті та онлайн.

Також недоступні або частково не працюють низка популярних застосунків:

«Дія»,

«Нова пошта»,

Ощадбанк,

ПУМБ,

Ukrsibbank,

«Київ Цифровий».

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