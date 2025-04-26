Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Риме во время визита на похороны Папы Римского

Трамп заявил, что во время визита в Рим планирует обсудить вопросы мира с представителями Украины и РФ, и то, что большинство пунктов «уже согласованы».

Фото: New Straits Times

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Президент США Дональд Трамп намекнул, что планирует встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме во время своего визита на похороны Папы Франциска.

По словам Трампа, большинство пунктов мирного соглашения между Украиной и Россией «уже согласованы», и теперь стороны должны встретиться «на очень высоком уровне», чтобы окончательно согласовать договоренности.

Итальянское издание La Repubblica тоже сообщает, что встреча Трампа с Зеленским состоится. По данным источников, переговоры пройдут в резиденции американского посла на вилле «Таверна» в Риме, где остановился президент США.

В 11:00 по киевскому времени в Ватикане начнется чин похорон Папы Франциска, на котором ожидается присутствие многих мировых лидеров. После церемонии Трамп планирует сразу покинуть Италию.

Ранее американский президент обвинил Украину в опоздании с подписанием соглашения.

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