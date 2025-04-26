Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Риме во время визита на похороны Папы Римского

Президент США Дональд Трамп намекнул, что планирует встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме во время своего визита на похороны Папы Франциска.
По словам Трампа, большинство пунктов мирного соглашения между Украиной и Россией «уже согласованы», и теперь стороны должны встретиться «на очень высоком уровне», чтобы окончательно согласовать договоренности.
Итальянское издание La Repubblica тоже сообщает, что встреча Трампа с Зеленским состоится. По данным источников, переговоры пройдут в резиденции американского посла на вилле «Таверна» в Риме, где остановился президент США.
В 11:00 по киевскому времени в Ватикане начнется чин похорон Папы Франциска, на котором ожидается присутствие многих мировых лидеров. После церемонии Трамп планирует сразу покинуть Италию.
Ранее американский президент обвинил Украину в опоздании с подписанием соглашения.
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