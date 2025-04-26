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Сбой в Дії, Новой почте и банках произошел из-за замены источников питания в дата-центре

10:41, 26 апреля 2025
В Украине произошел масштабный сбой цифровых сервисов из-за проблем с электроснабжением.
Сбой в Дії, Новой почте и банках произошел из-за замены источников питания в дата-центре
Фото: zp.tax.gov.ua
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», утром 26 апреля в Украине наблюдались масштабные технические сбои в работе ряда цифровых сервисов, в частности приложения «Дія», сайта и приложения «Новой почты», а также банковских терминалов. Причиной инцидента стали проблемы с электропитанием в дата-центре облачного провайдера De Novo, на котором размещены эти сервисы.

Информацию о сбое подтвердил коммерческий директор De Novo Дмитрий Бахмацкий в комментарии для Экономической правды. По его словам, основной причиной стало временное отсутствие питания в дата-центре во время технических работ по замене источников бесперебойного питания (ИБП).

Бахмацкий отметил, что речь не идет о кибератаке или внешнем вмешательстве - инцидент связан исключительно с внутренней технической проблемой. Сейчас компания работает над полным восстановлением работы инфраструктуры, а часть сервисов уже постепенно возвращается к нормальному режиму.

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Дия банк почта

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