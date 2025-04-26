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Зеленський звільнив голову Роздільнянської РДА Сергія Приходька

12:24, 26 квітня 2025
Голова Роздільнянської РДА подав у відставку – Зеленський підписав розпорядження.
Зеленський звільнив голову Роздільнянської РДА Сергія Приходька
Фото: ОП
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Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Приходька з посади голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області. Розпорядження №50/2025-рп оприлюднила пресслужба Офісу Президента.

Відповідне розпорядження №50/2025-рп оприлюднили 26 квітня. Зазначається, що Приходько подав заяву на звільнення за власним бажанням, а глава держави погодився її задовольнити.

«Звільнити Приходька Сергія Миколайовича з посади голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою», — йдеться у тексті документа.

Сергій Приходько очолював Роздільнянську РДА з 2021 року.

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звільнення Володимир Зеленський

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