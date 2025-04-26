В Армія+ запустили курс фінансової грамотності для військових

Бюджет, інвестиції, страхування: військових навчають фінансовій грамотності в Армія+.

Фото: mod.gov.ua

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У застосунку «Армія+» з’явився новий навчальний курс, присвячений фінансовій грамотності для військовослужбовців. Він пропонує практичний гід із керування особистими фінансами в умовах військової служби — від планування бюджету до інвестування, розуміння податків і страхування. Про це повідомили в Міноборони.

Курс розроблений спеціально під потреби військових: він враховує особливості доходів, наявні пільги, ризики та реальні життєві ситуації.

«Продовжуємо розширювати лінійку курсів, які стосуються не тільки бойової роботи, а й інших корисних тем. Нещодавно запустили навчання про історію України та систему DOT-Chain, а зараз – про фінансову грамотність, навички з якої сьогодні є дуже актуальними. Продовжуємо перетворювати Армія+ на екосистему, яка готова відреагувати на будь-який запит військового», — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Курс складається з 20 уроків. Після кожного модуля передбачено тестування для закріплення знань, а наприкінці — фінальний іспит. Військовослужбовці, які успішно складуть усі тести, отримають електронний сертифікат.

Загалом у «Армія+» вже доступні 10 освітніх курсів. Наразі їх проходять близько 70 800 військових, а 28 500 з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярнішими залишаються «Безпілотні системи. Основи БпЛА» та «Інформаційна стійкість. Кібербезпека».

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