В Армия+ запустили курс финансовой грамотности для военных

Бюджет, инвестиции, страхование: военных обучают финансовой грамотности в Армия+.

Фото: mod.gov.ua

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В приложении «Армия+» появился новый учебный курс, посвященный финансовой грамотности для военнослужащих. Он предлагает практический гид по управлению личными финансами в условиях военной службы - от планирования бюджета до инвестирования, понимания налогов и страхования. Об этом сообщили в Минобороны.

Курс разработан специально под нужды военных: он учитывает особенности доходов, имеющиеся льготы, риски и реальные жизненные ситуации.

«Продолжаем расширять линейку курсов, которые касаются не только боевой работы, но и других полезных тем. Недавно запустили обучение об истории Украины и системе DOT-Chain, а сейчас - о финансовой грамотности, навыки по которой сегодня очень актуальны. Продолжаем превращать Армия+ в экосистему, которая готова отреагировать на любой запрос военного», - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Курс состоит из 20 уроков. После каждого модуля предусмотрено тестирование для закрепления знаний, а в конце - финальный экзамен. Военнослужащие, которые успешно сдадут все тесты, получат электронный сертификат.

Всего в «Армия+» уже доступны 10 образовательных курсов. Сейчас их проходят около 70 800 военных, а 28 500 из них завершили хотя бы один курс полностью. Самыми популярными остаются «Беспилотные системы. Основы БпЛА» и »Информационная устойчивость. Кибербезопасность».

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