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Минобороны увеличивает количество образцов дронов на оптоволокне

11:48, 26 апреля 2025
Минобороны допустило к эксплуатации новый украинский дрон «Громыло Оптик».
Минобороны увеличивает количество образцов дронов на оптоволокне
Фото: mod.gov.ua
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Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил новый беспилотный авиационный комплекс украинского производства «Громыло Оптик». Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, информирует сайт Минобороны.

Беспилотники «Громыло» уже давно используются украинскими военными и отличились результативной работой на фронте - в частности, уничтожением техники противника. На запрос военных производитель создал новую модификацию дрона с рамами на 10 дюймов. Благодаря увеличенным габаритам эти модели могут нести более мощные заряды - достаточные для поражения танков с усиленной защитой или укрепленных огневых точек.

Дроны оснащены оптоволоконным каналом управления, повышающим надежность связи, а также видеосистемами с возможностью выбора между дневной, сумеречной или тепловизионной камерой. Это позволяет эффективно идентифицировать цели при любых условиях. По словам Минобороны, есть уже подтверждение удачного применения «Громило Оптик» против бронетехники и позиций российских войск.

«С начала 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации уже около 40 образцов беспилотных авиационных комплексов на оптоволоконном канале управления, в частности полтора десятка из них - в течение апреля. Наши производители быстро реагируют на вызовы фронта. Преимущества достигает тот, кто оперативнее внедряет инновационные решения. Мы не можем попасть в ловушку иллюзий, недооценивать технические возможности врага, потому что он постоянно технически совершенствуется. Мы должны работать это быстрее», - отметил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.

Он также подчеркнул, что недооценивать технические возможности противника - опасно, поскольку российская армия также постоянно совершенствует свои технологии.

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оружие Минобороны

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