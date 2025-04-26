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Міноборони збільшує кількість зразків дронів на оптоволокні

11:48, 26 квітня 2025
Міноборони допустило до експлуатації новий український дрон «Громило Оптик».
Міноборони збільшує кількість зразків дронів на оптоволокні
Фото: mod.gov.ua
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Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в підрозділах Збройних сил новий безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва «Громило Оптик». Про це повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, інформує сайт Міноборони.

Безпілотники «Громило» вже давно використовуються українськими військовими та відзначилися результативною роботою на фронті — зокрема, знищенням техніки противника. На запит військових виробник створив нову модифікацію дрона з рамами на 10 дюймів. Завдяки збільшеним габаритам ці моделі можуть нести потужніші заряди — достатні для ураження танків із посиленим захистом або укріплених вогневих точок.

Дрони оснащені оптоволоконним каналом управління, що підвищує надійність зв’язку, а також відеосистемами з можливістю вибору між денною, сутінковою або тепловізійною камерою. Це дозволяє ефективно ідентифікувати цілі за будь-яких умов. За словами Міноборони, є вже підтвердження вдалого застосування «Громило Оптик» проти бронетехніки та позицій російських військ.

«З початку 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації вже близько 40 зразків безпілотних авіаційних комплексів на оптоволоконному каналі управління, зокрема півтора десятка з них – упродовж квітня. Наші виробники швидко реагують на виклики фронту. Переваги досягає той, хто оперативніше впроваджує інноваційні рішення. Ми не можемо потрапити у пастку ілюзій, недооцінювати технічні можливості ворога, бо він постійно технічно удосконалюється. Ми маємо роботи це швидше», – зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

Він також підкреслив, що недооцінювати технічні можливості противника — небезпечно, оскільки російська армія також постійно вдосконалює свої технології.

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зброя Міноборони

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