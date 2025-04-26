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Зеленського зустріли оплесками на церемонії прощання з Папою Франциском – відео

11:30, 26 квітня 2025
Зеленський під оплески зайняв своє місце на поховальній церемонії Франциска.
Зеленського зустріли оплесками на церемонії прощання з Папою Франциском – відео
Фото: Sky News
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Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибув до Рима для участі в церемонії прощання з Папою Римським Франциском. Під час поховальної церемонії Зеленський зайняв своє місце під оплески присутніх.

Церемонія прощання пройшла у базиліці Святого Петра, де зібралися лідери багатьох країн світу. Серед присутніх були прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, король Швеції Карл XVI Густав із королевою Сільвією, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Аргентини Хав'єр Мілей. Україну представляла перша леді Олена Зеленська.

Нагадаємо, Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським у Римі під час церемонії прощання з Папою Римським.

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Володимир Зеленський

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