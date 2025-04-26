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Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським під час візиту до Риму

11:13, 26 квітня 2025
Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським у Римі під час церемонії прощання з Папою Римським.
Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським під час візиту до Риму
Фото: Sky News
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У Римі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров. Крім того, в ОП заявили, що зустріч вже закінчилася.

Переговори відбулися на тлі церемонії прощання з Папою Римським Франциском, похорон якого пройшов після кількох днів лежання тіла у базиліці Святого Петра. Цього разу місце останнього спочинку понтифіка обрано з відхиленням від традицій.

Трамп разом із дружиною Меланією прибули до Ватикану, де їх допустили всередину базиліки на мить перед труною Папи.

На площі Святого Петра, за даними префектури поліції Рима, зібралися щонайменше 140 тисяч людей.

Серед присутніх були прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, король Швеції Карл XVI Густав із королевою Сільвією, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Аргентини Хав'єр Мілей. Україну представляла перша леді Олена Зеленська.

Після похоронної церемонії, яка розпочалася о 10:00 за Києвом у соборі Святого Петра, процесія вирушила пішки до базиліки Санта-Марія-Маджоре, де Папу зустріли бідні та нужденні.

Зустріч із Зеленським відбулася на тлі заяв Трампа про те, що «мирна угода між Україною та Росією дуже близька».

Фото: Sky News та La Repubblica

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США Дональд Трамп Володимир Зеленський

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