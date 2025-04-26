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Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским во время визита в Рим

11:13, 26 апреля 2025
Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Риме во время церемонии прощания с Папой Римским.
Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским во время визита в Рим
Фото: Sky News
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В Риме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. Кроме того, в ОП заявили, что встреча уже закончилась. 

Президенты также договорились встретиться сегодня после похорон, добавили в Sky News.

Переговоры состоялись на фоне церемонии прощания с Папой Римским Франциском, похороны которого прошли после нескольких дней лежания тела в базилике Святого Петра. На этот раз место последнего упокоения понтифика выбрано с отклонением от традиций.

Трамп вместе с женой Меланией прибыли в Ватикан, где их допустили внутрь базилики на мгновение перед гробом Папы.

На площади Святого Петра, по данным префектуры полиции Рима, собрались по меньшей мере 140 тысяч человек.

Среди присутствующих были премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, король Швеции Карл XVI Густав с королевой Сильвией, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Аргентины Хавьер Милей. Украину представляла первая леди Елена Зеленская.

После похоронной церемонии, которая началась в 10:00 по Киеву в соборе Святого Петра, процессия отправилась пешком к базилике Санта-Мария-Маджоре, где Папу встретили бедные и нуждающиеся.

Встреча с Зеленским состоялась на фоне заявлений Трампа о том, что «мирное соглашение между Украиной и Россией очень близко».

Фото: Sky News и La Repubblica

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США Дональд Трамп Владимир Зеленский

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