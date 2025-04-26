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Трамп непублично согласился предоставить гарантии безопасности западным войскам в Украине – Telegraph

10:58, 26 апреля 2025
По данным Telegraph, США поддержат западные войска в Украине обменом разведданными и логистикой.
Трамп непублично согласился предоставить гарантии безопасности западным войскам в Украине – Telegraph
Фото: Getty Images
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Президент США Дональд Трамп непублично согласился предоставить гарантии безопасности для западных войск в случае их размещения в Украине. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в течение последних двух месяцев премьер-министр Великобритании Кир Стармер настаивал на необходимости получения таких гарантий. В результате непубличных переговоров Трамп согласился оказать поддержку.

Предполагается, что США будут обеспечивать обмен разведданными, что является ключевым элементом исторических «особых отношений» между Соединенными Штатами и Великобританией. Кроме того, американская сторона будет оказывать материально-техническую поддержку для западных войск, поскольку их присутствие в Украине потребует развертывания цепей поставок и помощи в анализе действий России как на территории Украины, так и за ее пределами.

При этом Telegraph отмечает, что вопрос прямого вмешательства США в случае нападения на западные войска со стороны России остается открытым.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Риме во время визита на похороны Папы Римского. Он планирует обсудить вопросы мира с представителями Украины и РФ, и то, что большинство пунктов «уже согласованы».

Ранее американский президент обвинил Украину в опоздании с подписанием соглашения.

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США военные Дональд Трамп

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