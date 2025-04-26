Трамп непублічно погодився надати гарантії безпеки західним військам в Україні – Telegraph

За даними Telegraph, США підтримають західні війська в Україні обміном розвідданими і логістикою.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп непублічно погодився надати гарантії безпеки для західних військ у разі їхнього розміщення в Україні. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на власні джерела.

За даними видання, протягом останніх двох місяців прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наполягав на необхідності отримання таких гарантій. В результаті непублічних переговорів Трамп погодився надати підтримку.

Передбачається, що США забезпечуватимуть обмін розвідданими, що є ключовим елементом історичних «особливих відносин» між Сполученими Штатами та Великою Британією. Крім того, американська сторона надаватиме матеріально-технічну підтримку для західних військ, оскільки їхня присутність в Україні вимагатиме розгортання ланцюгів постачання й допомоги в аналізі дій Росії як на території України, так і за її межами.

При цьому Telegraph зазначає, що питання прямого втручання США у випадку нападу на західні війська з боку Росії залишається відкритим.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Трамп анонсував зустріч з Зеленським у Римі під час візиту на похорон Папи Римського. Він планує обговорити питання миру з представниками України і РФ, і те, що більшість пунктів «вже узгоджені».

Раніше американський президент звинуватив Україну у запізненні з підписанням угоди.

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