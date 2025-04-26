Зеленского встретили аплодисментами на церемонии прощания с Папой Франциском – видео

Зеленский под аплодисменты занял свое место на похоронной церемонии Франциска.

Фото: Sky News

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Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой прибыл в Рим для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском. Во время погребальной церемонии Зеленский занял свое место под аплодисменты присутствующих.

Церемония прощания прошла в базилике Святого Петра, где собрались лидеры многих стран мира. Среди присутствующих были премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, король Швеции Карл XVI Густав с королевой Сильвией, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Аргентины Хавьер Милей. Украину представляла первая леди Елена Зеленская.

Напомним, Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Риме во время церемонии прощания с Папой Римским.

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