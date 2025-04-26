Зеленский уволил главу Раздельнянской РГА Сергея Приходько

Глава Раздельнянской РГА подал в отставку – Зеленский подписал распоряжение.

Фото: ОП

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Приходько с должности председателя Раздельнянской районной государственной администрации Одесской области. Распоряжение №50/2025-рп обнародовала пресс-служба Офиса Президента.

Соответствующее распоряжение №50/2025-рп обнародовали 26 апреля. Отмечается, что Приходько подал заявление на увольнение по собственному желанию, а глава государства согласился его удовлетворить.

«Уволить Приходько Сергея Николаевича с должности председателя Раздельнянской районной государственной администрации Одесской области согласно поданному им заявлению», - говорится в тексте документа.

Сергей Приходько возглавлял Раздельнянскую РГА с 2021 года.

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