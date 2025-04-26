Ощадбанк та Нова пошта відновили роботу після технічного збою

Всі сервіси Ощадбанку та Нової пошти знову доступні.

Фото: Нова пошта

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

«Ощадбанк» і «Нова пошта» повідомили про відновлення роботи своїх сервісів після технічного збою. Наразі всі послуги обох компаній працюють у штатному режимі.

Про це заявили голова правління «Ощадбанку» Сергій Наумов та пресслужба «Нової пошти».

В «Ощадбанку» зазначили, що всі їхні сервіси функціонують стабільно. У «Новій пошті» також підтвердили відновлення роботи, додавши, що ще можуть спостерігатися тимчасові труднощі з доступом до сайту. Команда компанії продовжує працювати над повним усуненням цих технічних несправностей.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», вранці 26 квітня в Україні спостерігались масштабні технічні збої в роботі низки цифрових сервісів, зокрема застосунку «Дія», сайту та додатку «Нової пошти», а також банківських терміналів. Причиною інциденту стали проблеми з електроживленням у дата-центрі хмарного провайдера De Novo, на якому розміщено ці сервіси.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.