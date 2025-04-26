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Ощадбанк та Нова пошта відновили роботу після технічного збою

12:59, 26 квітня 2025
Всі сервіси Ощадбанку та Нової пошти знову доступні.
Ощадбанк та Нова пошта відновили роботу після технічного збою
Фото: Нова пошта
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«Ощадбанк» і «Нова пошта» повідомили про відновлення роботи своїх сервісів після технічного збою. Наразі всі послуги обох компаній працюють у штатному режимі.

Про це заявили голова правління «Ощадбанку» Сергій Наумов та пресслужба «Нової пошти».

В «Ощадбанку» зазначили, що всі їхні сервіси функціонують стабільно. У «Новій пошті» також підтвердили відновлення роботи, додавши, що ще можуть спостерігатися тимчасові труднощі з доступом до сайту. Команда компанії продовжує працювати над повним усуненням цих технічних несправностей.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», вранці 26 квітня в Україні спостерігались масштабні технічні збої в роботі низки цифрових сервісів, зокрема застосунку «Дія», сайту та додатку «Нової пошти», а також банківських терміналів. Причиною інциденту стали проблеми з електроживленням у дата-центрі хмарного провайдера De Novo, на якому розміщено ці сервіси.

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