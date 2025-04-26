Зустріч Трампа і Зеленського під час похорон Папи тривала 15 хвилин, але може бути ще одна

Президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися у Римі у Базиліці Святого Петра під час похорон Папи Римського Франциска.
Зустріч тривала близько 15 хвилин.
Судячи з фото, також на поминальній службі були присутні Президент Франції Макрон та прем'єр Великої Британії Стармер.
Трамп і Зеленський домовилися продовжити переговори сьогодні.
Команди працюють над організацією продовження зустрічі.
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