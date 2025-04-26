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Зустріч Трампа і Зеленського під час похорон Папи тривала 15 хвилин, але може бути ще одна

12:53, 26 квітня 2025
В Офісі Президента України не виключають, що сьогодні може відбутися ще одна зустріч Зеленського і Трампа.
Зустріч Трампа і Зеленського під час похорон Папи тривала 15 хвилин, але може бути ще одна
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Президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися у Римі у Базиліці Святого Петра під час похорон Папи Римського Франциска.

Зустріч тривала близько 15 хвилин.

Судячи з фото, також на поминальній службі були присутні Президент Франції Макрон та прем'єр Великої Британії Стармер.

Трамп і Зеленський домовилися продовжити переговори сьогодні.

Команди працюють над організацією продовження зустрічі.

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Дональд Трамп Володимир Зеленський

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