Зустріч Трампа і Зеленського під час похорон Папи тривала 15 хвилин, але може бути ще одна

В Офісі Президента України не виключають, що сьогодні може відбутися ще одна зустріч Зеленського і Трампа.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися у Римі у Базиліці Святого Петра під час похорон Папи Римського Франциска.

Зустріч тривала близько 15 хвилин.

Судячи з фото, також на поминальній службі були присутні Президент Франції Макрон та прем'єр Великої Британії Стармер.

Трамп і Зеленський домовилися продовжити переговори сьогодні.

Команди працюють над організацією продовження зустрічі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.