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В Венгрии задержали украинского эксдипломата и обвинили его в «шпионаже»: МИД осудил «охоту на ведьм», видео

09:24, 11 мая 2025
Венгерские силовики задержали украинского эксдипломата в центре Будапешта и обвинили его в «шпионаже».
В Венгрии задержали украинского эксдипломата и обвинили его в «шпионаже»: МИД осудил «охоту на ведьм», видео
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В Венгрии силовики задержали бывшего украинского дипломата в центре Будапешта и обвинили его в «шпионаже». Видео задержания опубликовано на официальном сайте венгерского правительства.

По информации венгерских СМИ, спецслужба остановила белый автомобиль и задержала мужчину, которого силой вытащили из машины и увезли в неизвестном направлении.

По данным правоохранительных органов, ранее задержанный имел дипломатический иммунитет, однако сейчас этот статус утрачен, поэтому его назвали «нелегальным агентом» — шпионом без прикрытия.

Национальное генеральное управление по вопросам иммиграции запретило ему въезд и пребывание в стране из-за подозрений в шпионаже. После выяснения обстоятельств его депортировали из страны ночью. В сообщении подчёркивается, что его деятельность «в значительной степени угрожала суверенитету страны». В настоящее время дипломат находится в Киеве.

Согласно данным Telex, задержанный — Сергей Александров. Он был первым секретарём посольства Украины в Венгрии, а позже сменил сферу деятельности и открыл рестораны в Будапеште.

МИД Украины назвал задержание «охотой на ведьм» и призвал Венгрию прекратить антииукраинскую истерию.

Через несколько часов после инцидента представитель МИД Георгий Тихий прокомментировал задержание гражданина Украины в центре Будапешта.

«Когда заканчиваются доказательства — начинается охота на ведьм. Венгерским властям давно пора положить конец бессмысленной антииукраинской истерии», — заявил он.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность против Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке из страны двух сотрудников украинского посольства, которых он обвинил в якобы шпионской деятельности.

Добавим, что Украина высылает из Киева двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии.

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