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В Британии создали новый сорт розы в честь принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, фото

23:20, 11 мая 2025
Средства от продаж Catherine's Rose пойдут в поддержку онкобольных.
В Британии создали новый сорт розы в честь принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, фото
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В Великобритании представили новый сорт розы в честь принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Средства от продаж направят на поддержку онкобольных. Об этом сообщает Королевское садоводческое общество (RHS).

RHS объявило о появлении нового сорта розы под названием Catherine’s Rose — в честь принцессы Уэльской.

Цветок символизирует целительную силу природы и должен привлечь внимание к важности пребывания на свежем воздухе для психологического и физического здоровья.

Catherine’s Rose — это флорибунда с нежными кораллово-розовыми лепестками и ярким ароматом с нотками рахат-лукума и манго. Куст обильно цветёт, привлекает опылителей и подходит для выращивания в открытом грунте, контейнерах или в виде живой изгороди.

С каждого проданного куста 5 фунтов стерлингов будут перечислены на благотворительность — в фонд Royal Marsden Cancer Charity. Средства пойдут на создание специальной обучающей программы для медицинских работников по всей стране, которая поможет пациентам проходить реабилитацию и вести полноценную жизнь после лечения рака.

«Мы рады, что новая роза не только поддержит работу Royal Marsden, но и напомнит о важности природы и садоводства для здоровья», — отметила генеральный директор RHS Клэр Маттерсон.

Роза Catherine’s Rose будет доступна для предварительного заказа онлайн с 9 мая 2025 года на сайтах RHS Plants и Harkness Roses. Поставки начнутся осенью в виде растений с «голым корнем» (без земли вокруг корней) по цене £29.99, а также в горшках — за £34.99.

Всего в 2025 году планируется выпустить 15 000 таких растений. Следующая партия появится весной и осенью 2026 года.

Ранее сообщалось, что китайские ученые проанализировали геномы разнообразных современных роз и пришли к выводу: все они имеют одного предка — желтый однолепестковый цветок.

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Великобритания Великобритания

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